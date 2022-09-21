Знаменитая телеведущая исполнила эротический танец на шесте

Знаменитая телеведущая исполнила эротический танец на шесте
Ида Галич. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/globallookpress.com/
Этот вид "спорта" становится все более популярным у звезд

В последнее время российские знаменитости проявляют активный интерес к танцам на пилоне. Певицы, актрисы, телеведущие и другие представительницы светской тусовки прикладывают колоссальные усилия для того, чтобы овладеть сложным навыком. Своими достижениями на этом поприще поделилась известная блогерша, телеведущая Ида Галич.

Стоит отметить, что красотка основательно подошла к вопросу и добилась отличных результатов. На очередную тренировку знаменитость пришла в скромном спортивном костюме, однако это не помешало ей возбудить публику.

Отточенные движения Галич восхитили многомиллионную армию ее поклонников. Девушка завораживающе обхватывает шест крепкими ногами и уверенно исполняет на нем танцевальные элементы.

Судя по всему, именитым представительницам прекрасного пола кажется, что такая тренировка позволяет раскрыть женственность, а также заметно укрепляет мышцы. В этом вопросе с ними сложно поспорить. Впрочем, всегда находятся недоброжелатели. Так, некоторым интернет-пользователям кажется, что танцы, которые обычно исполняют стриптизерши – не самый лучший вид спорта для публичных личностей.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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