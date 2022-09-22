Артиста фактически "похоронили заживо"

Когда-то российский певец Андрей Губин пользовался огромной популярностью у слушателей, особенно у представительниц прекрасного пола. Его хит "Такие девушки, как звезды" звучал из каждого утюга. Однако тяжелое заболевание заставило артиста покинуть сцену. Очередную оплеуху несчастной знаменитости отвесил известный звездный критик Сергей Соседов.



Недавно в интернет-пространство просочились слухи о том, что Андрей Губин может вернуться на сцену. По некоторой информации, артист планирует сменить амплуа и выступать в качестве шансонье. Соседов не стал делать скидку на тяжелое состояние Губина и дал резкую оценку возможности его возвращения в шоу-бизнес.

По мнению Сергея, время Андрея давно прошло. Губин уже не сможет завоевать сердца поклонников, а его возвращение на сцену останется незамеченным. Соседов подчеркнул, что все давно забыли певца и не станут окружать его своим вниманием.

"Вы знаете, Андрей Губин – это уже неактуально", – резко объявил Соседов.

Напомним, певец страдает от серьезного заболевания нервной системы. Губин испытывает сильные боли, а вскоре может остаться без зубов.