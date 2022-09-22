Волочкова дразняще раскинула ноги перед обескураженным врачом

Волочкова дразняще раскинула ноги перед обескураженным врачом
Анастасия Волочкова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
Актриса продемонстрировала самые сокровенные части тела

Некогда знаменитая танцовщица, прима-балерина Анастасия Волочкова в последнее время может похвастаться исключительно достижениями на поприще звездных скандалов. Артистка постоянно попадает в неоднозначные ситуации, а также является неиссякаемым поставщиком откровенного контента.

На этот раз бурное обсуждение в социальных сетях вызвала подборка фотографий с Волочковой во время неких консультаций с молодым человеком в белом халате – очевидно, медицинским сотрудником.

Стоит отметить, что танцовщица сама не раз подчеркивала: она не страдает от ложной скромности и всегда готова похвастаться красотой своего звездного спортивного тела. Впрочем, такая смелость нередко вызывает ступор у окружающих.

Так, для общения с медиком Волочкова выбрала микро-шорты, которые больше похожи на трусы. Более того, знаменитость уселась таким образом, чтобы интимные зоны нижней части ее тела были максимально открыты. По выражению лица врача видно, что он весьма обескуражен и чувствует себя не в своей тарелке.

Что нельзя сказать о Волочковой – она явно наслаждается моментом и возможностью продемонстрировать свою привлекательность. Анастасия настолько привыкла к критическим замечаниям других людей, что давно на них не реагирует и живет так, как ей заблагорассудится.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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