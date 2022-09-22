Заблокировать каждого: Ахеджакова объявила войну своим хейтерам

Заблокировать каждого: Ахеджакова объявила войну своим хейтерам
Лия Ахеджакова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/www.globallookpress.com
Недавно открыла для себя Интернет и ужаснулась тому, что о ней пишут

Российская актриса Лия Ахеджакова обратилась к Роскомнадзору с требованием о блокировке ее личных недоброжелателей, пишут медиа. О каких конкретных личностях идет речь, не уточняется.

Как пишет телеграм-канал Mash, актриса не так давно открыла для себя Интернет, а после того, как увидела о себе пару заявлений в статьях, возмутилась. Там речь шла о том, что звезда перечислила средства на помощь украинской армии.

Лия обратилась в Роскомнадзор, который якобы отказался рассматривать ее обращение. Пришлось улаживать вопрос через частного адвоката – по некоторым данным, тот подал в суд на федеральную службу, обвинив РКН в бездействии. Таганский суд Москвы отказался принимать заявление. 

А не так давно мы писали, что самой актрисой интересовался Следственный комитет – после скандального спектакля "Первый хлеб".

Источник: Mash • Требует проверки
новости партнеров

В США потребовали разнести Крым мощными бомбами

Черноморский флот – как кость в горле у американцев

Раскрыта "масштабная афера" США на Украине

Ничем хорошим такая инициатива не закончится

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей