Недавно открыла для себя Интернет и ужаснулась тому, что о ней пишут

Российская актриса Лия Ахеджакова обратилась к Роскомнадзору с требованием о блокировке ее личных недоброжелателей, пишут медиа. О каких конкретных личностях идет речь, не уточняется.

Как пишет телеграм-канал Mash, актриса не так давно открыла для себя Интернет, а после того, как увидела о себе пару заявлений в статьях, возмутилась. Там речь шла о том, что звезда перечислила средства на помощь украинской армии.

Лия обратилась в Роскомнадзор, который якобы отказался рассматривать ее обращение. Пришлось улаживать вопрос через частного адвоката – по некоторым данным, тот подал в суд на федеральную службу, обвинив РКН в бездействии. Таганский суд Москвы отказался принимать заявление.

А не так давно мы писали, что самой актрисой интересовался Следственный комитет – после скандального спектакля "Первый хлеб".