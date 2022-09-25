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Телеведущая, журналистка Ксения Собчак отреагировала на бегство рэпера Тимати из России – по некоторым данным, сам артист в настоящее время находится в Узбекистане, где осматривает местные достопримечательности.
Ксения уделила давнему знакомому пост, в котором напомнила, что ранее Тимати критично высказывался в адрес Аллы Пугачевой, которая публично требовала признать ее иностранным агентом.
"Герой только Пугачеву стебать", – оценила журналистка поведение рэпера.
Отъезд рэпера как раз совпал с началом частичной мобилизации, объявленной президентом Российской Федерации 21 сентября. Рэпер же известен своими патриотичными взглядами – в 2019 году утверждал, что готов отправиться защищать Родину и будет это делать "не хуже тех, кто отслужил".
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