Артист не сдержал переполнявшие его эмоции

Недавно знаменитый российский певец Сергей Шнуров дал масштабный концерт в "Лужниках". Как известно, скандальная музыкальная группа "Ленинград" пользуется огромной популярностью у российского зрителя. Именно поэтому на мероприятие пришли тысячи человек, что позволило Шнурову разжиться огромной суммой. Заработки фронтмена популярного коллектива до глубины души поразили известного певца Юрия Лозу.



Артист настолько расчувствовался, что посвятил Шнурову отдельный пост в социальных сетях. Как известно, массовый концерт в московских "Лужниках" обогатил счета Сергея на астрономическую в сумму в размере 120 миллионов рублей.

Некоторым кажется, что сегодня позволять звездам зарабатывать такие космические деньги не совсем правильно. Среди критиков оказался и Юрий Лоза.

"В стране такая туча свободного бабла?" – резонно поинтересовался артист.

Судя по всему, певцу кажется, что в текущей ситуации государству и его гражданам есть, куда потратить свободные денежные средства. Подобное расточительство, которое обогащает карманы одного отдельно взятого артиста, некоторым кажется, мягко говоря, излишним.