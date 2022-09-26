По его словам, он встанет на защиту государства при всеобщей мобилизации

Прохор Шаляпин отреагировал на одобренный правительством закон об ЛГБТ-пропаганде. Артист считает, что внимание сейчас сосредоточено на не совсем правильных вещах, ведь в стране полным ходом идет мобилизация – это и является новостью номер один.

Артист отметил, что сейчас под призыв попадают люди, которые имеют военный опыт. При этом допускает, что под мобилизацию могут попасть те, у котого совершенно нет военного опыта. Сейчас он не думает, что ему нужно отправляться на фронт – вместо него лучше эту работу выполнят сотрудники силовых ведомств, как ранее и говорил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Я готов пойти защищать свою Родину, но я музыкант, учился немножко на другую профессию", – приводит его слова "Телепрограмма".

Прохор допускает, что его помощь понадобится, когда в стране объявят всеобщую мобилизацию – тогда придется всем встать и защищать свое государство.