Шаляпин объяснил свою неготовность идти на фронт

Шаляпин объяснил свою неготовность идти на фронт
Фото: Павел Кашаев/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
По его словам, он встанет на защиту государства при всеобщей мобилизации

Прохор Шаляпин отреагировал на одобренный правительством закон об ЛГБТ-пропаганде. Артист считает, что внимание сейчас сосредоточено на не совсем правильных вещах, ведь в стране полным ходом идет мобилизация – это и является новостью номер один.

Артист отметил, что сейчас под призыв попадают люди, которые имеют военный опыт. При этом допускает, что под мобилизацию могут попасть те, у котого совершенно нет военного опыта. Сейчас он не думает, что ему нужно отправляться на фронт – вместо него лучше эту работу выполнят сотрудники силовых ведомств, как ранее и говорил глава Чечни Рамзан Кадыров. 

"Я готов пойти защищать свою Родину, но я музыкант, учился немножко на другую профессию", – приводит его слова "Телепрограмма". 

Прохор допускает, что его помощь понадобится, когда в стране объявят всеобщую мобилизацию – тогда придется всем встать и защищать свое государство. 

Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
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