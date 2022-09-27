Соловьев предложил наказать военных комиссаров отправкой на фронт

Соловьев предложил наказать военных комиссаров отправкой на фронт
Владимир Соловьев. Фото: Evgeny Philippov/www.globallookpress.com
За перегибы на местах и повестки студентам

Российский телеведущий Владимир Соловьев в свойственной себе манере высказался по поводу частичной мобилизации, объявленной Кремлем 21 сентября. Главным образом, блогер призвал к жестким наказаниям в отношении военных комиссаров, которые несут ответственность за проявления беззакония на местах.

Претензия Соловьева к военкоматам следующая: те, считает ведущий, совершенно разучились работать. Некоторые военкоматы и вовсе "выметают" добрую треть из крупных компаний. Ну а кто-то решил, что можно таким образом неплохо навариться.

Ведущий добавил, что общался на эту тему с заместителем Минобороны России Русланом Цаликовым, и указал, что причастные к призыву российских студентов, инвалидов и иных лиц должны сполна ответить перед законом.

Нерадивых руководителей военкоматов, добавил Соловьев, можно призвать в строевые части и первыми кинуть на фронт. 

"Я очень вежливо скажу: с народом играться не надо. Он патриотичен и умен, а еще внимателен. Критерии очень четко сформулированы. Если кто-то их не видит, его нужно наказать жесточайшим образом", – высказался телеведущий.

Бизнес уже пытается закрепить бронь за своими сотрудниками: "Опора России" обратилась к кабмину с просьбой об отсрочке граждан, занятых в бизнес-секторе, передает "Радио 1". Параллельно в стране активно мобилизуют попадающих под категорию россиян. У КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии на границе с Грузией установят мобилизационный пункт, пишет телеканал "360".

Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник
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