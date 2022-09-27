В зону боевых действий следует отправить Стаса Пьеху и Тимати

После того, как российский лидер Владимир Путин принял решение о частичной мобилизации в стране, подходящие под критерии мужчины начали получать повестки. На этом фоне у многих возникли вопросы по поводу российских селебритис. Комментарием на этот счет поделился известный продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко.



Эксперт по светской тусовке рассказал, к выполнению каких задач могут подключить певцов и артистов в случае, если они будут мобилизованы. При этом продюсер подчеркнул, что не видит ничего ужасного в частичном призыве граждан на защиту Родины.

По мнению Рудченко, особо впечатлительным артистам и вовсе не стоит переживать. Специалист уверен, что певцы и актеры вряд ли получат в руки огнестрельное оружие. Звездный критик объяснил, что для представителей шоу-бизнеса найдутся дела, которые им ближе по профессии. Скорее всего, они займутся тем, что будут поднимать боевой дух отважных защитников Родины. То есть: петь, давать концерты и эмоционально поддерживать военнослужащих.

Эксперт отметил, что знаменитости всегда будут накормлены, напоены и в тепле – им предложат самые лучшие из доступных условий. Также по мнению звездного критика, в первую очередь, на фронт нужно отправить Тимати, Стаса Пьеху и Родиона Газманова, которые уже зарекомендовали себя как настоящие патриоты родного государства.