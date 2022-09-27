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Легендарный британский музыкант, в свое время выступивший в роли одного из основателей всемирно известной группы Pink Floyd, открыто обратился к российскому лидеру Владимиру Путину.
Роджер Уотерс известен тем, что старается следить за развитием событий на международной арене и не готов слепо верить западной пропаганде. Так, в своем обращении к Владимиру Владимировичу музыкант задал несколько вопросов по поводу происходящего вокруг украинского государства.
В первую очередь, артист поинтересовался, хочет ли глава нашего государства скорейшего разрешения сложной ситуации в Незалежной. По мнению британской звезды, Москве стоит обозначить, что у России нет иных задач, кроме обеспечения безопасности русскоязычных жителей Крымского полуострова, Донецкой и Луганской народных республик.
Британец считает, что такое определение позиции могло бы благотворно сказаться на развитии событий. Уотерс подчеркнул: он хорошо понимает, что Североатлантический альянс и США постоянно вторгаются в другие государства ради энергоресурсов.
"Но это не значит, что вы должны делать то же", – объявил музыкант на своей странице в социальной сети.
У Берлина есть две версии
Незалежной есть, где взять смертоносные боеголовки