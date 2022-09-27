Основатель Pink Floyd опубликовал открытое письмо Путину

Основатель Pink Floyd опубликовал открытое письмо Путину
Роджер Уотерс. Фото: Angel Marchini/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Музыкант старается трезво оценивать происходящее

Легендарный британский музыкант, в свое время выступивший в роли одного из основателей всемирно известной группы Pink Floyd, открыто обратился к российскому лидеру Владимиру Путину.

Роджер Уотерс известен тем, что старается следить за развитием событий на международной арене и не готов слепо верить западной пропаганде. Так, в своем обращении к Владимиру Владимировичу музыкант задал несколько вопросов по поводу происходящего вокруг украинского государства.

В первую очередь, артист поинтересовался, хочет ли глава нашего государства скорейшего разрешения сложной ситуации в Незалежной. По мнению британской звезды, Москве стоит обозначить, что у России нет иных задач, кроме обеспечения безопасности русскоязычных жителей Крымского полуострова, Донецкой и Луганской народных республик.

Британец считает, что такое определение позиции могло бы благотворно сказаться на развитии событий. Уотерс подчеркнул: он хорошо понимает, что Североатлантический альянс и США постоянно вторгаются в другие государства ради энергоресурсов.

"Но это не значит, что вы должны делать то же", – объявил музыкант на своей странице в социальной сети.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
новости партнеров

На "Северном потоке - 2" произошла диверсия - немецкие СМИ

У Берлина есть две версии

На Украине раскрыли сценарий ядерного удара по России

Незалежной есть, где взять смертоносные боеголовки

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей