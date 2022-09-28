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36-летний музыкальный исполнитель Влад Топалов опубликовал в социальных сетях снимок, который публика восприняла неоднозначно. Артист напугал фолловеров новым внешним видом – многие изумились переменам во внешности музыканта.
Фотография сделана в одной из звукозаписывающих студий. Топалов обещает публике, что в скором времени порадует своим новым творением – работает как раз над новым материалом.
Внимание пользователей привлек усталый вид исполнителя – лицо 36-летнего музыканта сплошь покрыто довольно глубокими морщинами. Уже виднеется седина.
А в прошлом году супруга музыканта Регина Тодоренко рассказала, как муж из-за недуга очутился в больничной палате – захворал серьезно.
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