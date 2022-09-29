Раскинувшая ноги Карпович прикрылась мохнатой шубой

Раскинувшая ноги Карпович прикрылась мохнатой шубой
Мирослава Карпович. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Артистка показала стройные бедра

Любимица публики, знаменитая российская актриса Мирослава Карпович находится среди рекордсменок по откровенному контенту в Сети. Девушка регулярно размещает пикантные фотографии, чем приводит многочисленных поклонников в неописуемый восторг.

На этот раз "Папина дочка" решила сфотографироваться в необычной комбинации одежды, которая состоит из спортивного нижнего белья и вычурной мохнатой шубы синего цвета.

Остроту фотографии добавила раскованная поза знаменитости. Девушка уселась на пол и широко раздвинула ноги. Самые сокровенные места знаменитость кокетливо прикрыла шубкой. Томный взгляд и вечерний макияж добавили фотографии привлекательность.

Фанаты знаменитой актрисы порадовались новой порции откровенного контента. Многих восхищает роскошный внешний вид 36-летней актрисы. Тем более, что Карпович – далеко не ханжа и всегда готова поделиться с поклонниками пикантными личными кадрами. Подтянутое тело позволяет Мирославе отказаться от ложной скромности и регулярно демонстрировать достоинства своей фигуры.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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