Норкин разгромил зал шуткой про ядерную войну и русских

Норкин разгромил зал шуткой про ядерную войну и русских
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ведущий указал на интересную особенность российского менталитета

Журналист Андрей Норкин во время передачи "Место встречи" попытался разрядить напряженную обстановку в зале. Ведущий отметил, что обстановка в мире и правда продолжает накаляться, ходят слухи, что оппоненты могут совершить провокацию, которая вынудит какую-то из сторон задействовать ядерное оружие. 

При этом он считает, что паниковать сейчас не стоит – люди должны жить обычной жизнью. Он вспомнил смешное выражение, которое услышал на просторах интернета. 

"Быть русским означает не просто быть готовым к ядерной войне, но и иметь определенные планы на потом", – рассказал он.

Анекдот телеведущего буквально сразил зал наповал и заставил студию аплодировать. 

Источник: Место встречи ✓ Надежный источник
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