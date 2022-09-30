Ведущий указал на интересную особенность российского менталитета

Журналист Андрей Норкин во время передачи "Место встречи" попытался разрядить напряженную обстановку в зале. Ведущий отметил, что обстановка в мире и правда продолжает накаляться, ходят слухи, что оппоненты могут совершить провокацию, которая вынудит какую-то из сторон задействовать ядерное оружие.

При этом он считает, что паниковать сейчас не стоит – люди должны жить обычной жизнью. Он вспомнил смешное выражение, которое услышал на просторах интернета.

"Быть русским означает не просто быть готовым к ядерной войне, но и иметь определенные планы на потом", – рассказал он.

Анекдот телеведущего буквально сразил зал наповал и заставил студию аплодировать.

