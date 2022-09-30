Спас свою молодость: как выглядит Стас Михайлов после пластики

Спас свою молодость: как выглядит Стас Михайлов после пластики
Стас Михайлов. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Секс-символа дам бальзаковского возраста теперь и не узнать

53-летний эстрадный исполнитель Стас Михайлов весьма похорошел пару лет назад. Долгое время публика гадала, что стало причиной. А сам артист уверял, что все дело в физических упражнениях, питании и голодании – за лицом же он просто ухаживал.

Позднее супруга Стаса заявила, что муж сбросил еще аж десять кило – правда, не из-за пластической хирургии, а после операции по удалению аппендиксса. Напротив, Михайлов, по ее словам, в остальном является ярым противником пластических преобразований.

Однако журналисты выдали интересные подробности: в сентябре Стас воспользовался услугами пластического хирурга – своего друга, между прочим. Доктор Тимур Хайдаров, которому доводилось наводить красоту у Давы и Любови Успенской, сделал ему липосакцию на животе, подбородке и груди с боками. Несколько раз операция переносилась – анализы были неподходящими. Однако в итоге все было успешно сделано.

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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