Покаяние Киркорова и посмертное послание от покойного: в Москве прощаются с Моисеевым

Покаяние Киркорова и посмертное послание от покойного: в Москве прощаются с Моисеевым
Борис Моисеев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитости не стало 27 сентября

Сегодня, 2 октября, в российской столице отправляют в последний путь знаменитого певца Бориса Моисеева. Артист покинул этот мир в возрасте 68 лет. Незадолго до смерти любимец публики пережил третий инсульт.

Прах исполнителя хитов "Голубая луна", "Звездочка", "Секшен революшен" и других решено захоронить на популярном среди знаменитостей Троекуровском кладбище. Стоит отметить, что именитые представители отечественного шоу-бизнеса с большим вниманием отнеслись к траурной церемонии. На прощание с Моисеевым пришли Филипп Киркоров, Николай Басков, Клара Новикова, Сергей Пенкин, Алена Апина, Лолита Милявская и другие звезды российской эстрады.

При этом нужно отметить, что в последние годы артист сильно болел. К сожалению, мало кто находил время на то, чтобы общаться с человеком, которому сложно было даже разговаривать. Киркоров признался, что проявлял недостаточно внимания к Моисееву. Филипп покаялся, что с начала болезни покойного так ни разу и не навестил его.

"Я не могу себе простить этого", – объявил артист.

Организаторы траурной церемонии решили увековечить печальный день последним посланием от почившей звезды. Гостям раздают бумажные кораблики, на которых красной ручкой написано: "С любовью, ваш Борис Моисеев", предает "Пятый канал".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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