"Соски сексуальные": Эвелина Бледанс выставила туго обтянутый прозрачной тканью пышный бюст

"Соски сексуальные": Эвелина Бледанс выставила туго обтянутый прозрачной тканью пышный бюст
Эвелина Бледанс. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Знаменитая российская актриса Эвелина Бледанс внимательно следит за своей фигурой и на шестом десятке выглядит получше многих юных прелестниц. Знаменитость решила похвастаться роскошными формами тела и выставила на всеобщее обозрение весьма пикантную фотографию.

На свежем кадре красотка позирует в полупрозрачной обтягивающей майке телесного оттенка. Дабы добавить снимку перчинку, Эвелина Бледанс перед фотосессией решила избавиться от бюстгальтера. Благодаря такому смелому шагу все желающие смогли в деталях рассмотреть роскошное звездное тело.

Любопытно, что актриса решила немного пококетничать и сделала вид, что снимок посвящен модному окрашиванию волос в рыжий цвет. Однако наблюдательные подписчики быстро раскусили любимицу. В комментариях к посту люди пишут, что из-за шикарного бюста даже не сразу заметили, что в прическе Эвелины произошли какие-то перемены.

Фото: соцсети

"Тут явно демонстрируется грудь, а уж после рыжий цвет волос", "Не сразу-то и на волосы посмотрела", "Сочная какая", "И соски сексуальные", "Мне кажется, все смотрят на ваш сосок", – пишут комментаторы.

Стоит отметить: фотография получилась настолько откровенной, что, прежде чем выложить ее в социальные сети, пришлось прикрыть самую пикантную часть звездной груди картинкой.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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