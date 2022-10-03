Анфису Чехову облапал массажист

Анфису Чехову облапал массажист
Анфиса Чехова. Фото: Anatoly Lomohov/www.globallookpress.com
Да та, что теперь звезда не может сесть

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала, как сходила в спа-салон, посещением которого осталась жутко недовольна. В округе на курорте, где звезда сейчас отдыхает, ничего более приличного не нашлось – пришлось выбирать то, что есть.

Конечно, в сомнительном месте нашелся некомпетентный специалист, из-за рук которого у звезды до сих пор боль в теле. Словно сексуальную ведущую били по спине палками.

"Мораль здесь только одна: не нужно ходить к непроверенным специалистам. Она не решила проблему – просто постучала по мне. Не могу сидеть, больно на спинку в машине облокотиться", – жалуется звезда.

Анфиса просит поклонников связать ее с самым лучшим массажистом – чтобы и спину вылечил, и избавил от откуда-то взявшейся мигрени.

Источник: Вокруг.ТВ ✓ Надежный источник
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