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Телеведущая Анфиса Чехова рассказала, как сходила в спа-салон, посещением которого осталась жутко недовольна. В округе на курорте, где звезда сейчас отдыхает, ничего более приличного не нашлось – пришлось выбирать то, что есть.
Конечно, в сомнительном месте нашелся некомпетентный специалист, из-за рук которого у звезды до сих пор боль в теле. Словно сексуальную ведущую били по спине палками.
"Мораль здесь только одна: не нужно ходить к непроверенным специалистам. Она не решила проблему – просто постучала по мне. Не могу сидеть, больно на спинку в машине облокотиться", – жалуется звезда.
Анфиса просит поклонников связать ее с самым лучшим массажистом – чтобы и спину вылечил, и избавил от откуда-то взявшейся мигрени.
Аналитики допускают, что это было преднамеренным маневром
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