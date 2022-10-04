Долина в микро-шортах устроила разборки с фанатами

Долина в микро-шортах устроила разборки с фанатами
Лариса Долина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
67-летняя певица продемонстрировала стройные ноги

Многие российские знаменитости, несмотря на почтенный возраст, стараются быть в тренде и частенько примеряют откровенные молодежные наряды. Так, бурные обсуждения в социальных сетях вызвала фотография знаменитой исполнительницы Ларисы Долиной в экстремально коротких шортиках.

Некоторым кажется, что на седьмом десятке стоит одеваться более сдержанно. Однако исполнительница хита "Погода в доме" так не думает. Для новой фотосессии Долина выбрала модный черный костюм, который состоит из микро-шортов и стильного пиджака с прозрачными рукавами.

Нужно отметить, что 67-летняя певица выглядит потрясающе – стройным ногам знаменитости могут позавидовать многие молодые девушки. Большинство поклонников артистки восхитились ее подтянутым телом и смелостью. Однако среди подписчиков нашлись те, кто призвал Ларису "остановиться" и прекратить носить одежду не по возрасту.

Фото: соцсети

Долина не смогла сдержаться и вступила в перепалку с недовольными. Лариса подчеркнула, что не считает себя старой и вправе одеваться так, как хочет.

"По-вашему, я должна нарядиться как старушка?! Но, извините, я на нее не похожа", – отрезала возмущенная знаменитость.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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