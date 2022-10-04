Умер знаменитый советский артист

Умер знаменитый советский артист
Фото: www.pixabay.com
Любимец публики не дожил несколько месяцев до 74-летия

Очередная трагедия произошла в культурной сфере. Два дня назад оборвался земной путь знаменитого советского певца, заслуженного артиста Российской Федерации Владимира Белюсенко. Выдающийся оперный исполнитель скончался в родном Волгограде.

Печальной новостью с общественностью поделилась вдова почившей знаменитости, артистка "Царицынской оперы" Юлия Почкалова. Женщина излила свою боль в социальных сетях. Влюбленные артисты более двух десятилетий жили душа в душу, уход Владимира стал настоящим ударом для Юлии.

Белюсенко был выдающимся оперным певцом. Также покойный артист много внимания уделял преподаванию. Любимец публики воспитал не одно поколение талантливых артистов, которые теперь радуют искушенного зрителя. Белюсенко занимал должность профессора кафедры академического вокального и хорового искусства Волгоградского государственного института искусств и культуры.

Артист не дожил до 74-летия всего несколько месяцев, 29 ноября оперный певец мог бы отпраздновать день рождения, однако этому уже не суждено произойти.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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