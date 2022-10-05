Звезда продолжает будоражить публику жарким контентом

Знаменитая российская телеведущая, постоянная героиня светских хроник Алена Водонаева регулярно радует своих подписчиков откровенными кадрами. Девушка однозначно находится среди рекордсменок по смелым фотографиям. Что неудивительно – знаменитость уделяет огромное внимание собственному внешнему виду и всегда выглядит на все 100%.



На этот раз бурные обсуждения в социальных сетях вызвала свежая фотография Водонаевой с подругой. Две красотки проводят время на жарком курорте и готовы поделиться частичкой зноя со своими подписчиками.

На снимке дамы позируют в соблазнительных мини-бикини в бассейне. Обе модели обладают роскошными формами, что стало изюминкой пикантного кадра. Девушки томно прижались друг к другу бюстами. Более того, Алена нежно опустила лицо на висок подруги.

Разумеется, такой эротический и весьма жаркий снимок вызвал восторг у многомиллионной армии фанатов воспитанницы скандальной телестройки "Дом – 2". Поклонники наперебой признаются телеведущей в любви и забрасывают ее восторженными комментариями.