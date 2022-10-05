Как выходка Галкина* разрушила жизнь его детей от Пугачевой

Как выходка Галкина* разрушила жизнь его детей от Пугачевой
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Подруга примадонны решила быть откровенной

Внимание прессы к персонам Аллы Пугачевой и ее опального супруга Максима Галкина* не снижается. Недавно знаменитая российская артистка феерично вернулась на территорию родного государства, а затем под покровом тайны снова сбежала за рубеж. Теперь выясняется, что перипетии в жизни звездной четы самым губительным образом сказываются на их отпрысках.

Откровениями на этот счет поделилась подруга Аллы Борисовны Любовь Аксенова. Близкая к именитому семейству женщина отметила, что певица действительно хотела наладить жизнь в России, однако ей не удалось это сделать. Как известно, вопиющее поведение мужа артистки, который открыто поддерживает пронацистский киевский режим и возводит хулу на Кремль, привело к тому, что его признали иностранным агентом.

Это переполнило чашу терпения пожилой артистки, которая разразилась гневной тирадой и потребовала ее тоже включить в опальный список. Однако Аксенова утверждает, что главной причиной решения снова уехать стала ситуация вокруг звездных наследников – Лизы и Гарри.

Женщина объяснила, что после возвращения в школу детям пришлось столкнуться с неудобными вопросами от сверстников и даже некоторой травлей.

"Если в Интернете зубоскалят, то и дети в школе будут. Злые языки страшнее пистолета", – поясняет Любовь.

Тяжелое психологическое состояние детей, а также череда неурядиц заставили Аллу Борисовну собрать чемоданы и спешно вернуться в полюбившийся Израиль. К слову, украинские СМИ уже раздобыли фотографию израильского паспорта примадонны.

*признан иностранным агентом в России

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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