Пробилась на ТВ за счет отца: Садальский публично разгромил дочь Меньшова

Пробилась на ТВ за счет отца: Садальский публично разгромил дочь Меньшова
Юлия Меньшова. Фото: Roman Denisov/www.globallookpress.com
Обмен репликами продолжается

Артист Станислав Садальский ополчился на коллегу Юлию Меньшову, заявив, что актриса из нее вышла совершенно никакая. Видимо, конфликт, который начался с обмена мнениями, получил продолжение.

Юлия ранее заявляла, что Стас ей будто бы мешал вести телепередачу "Сегодня вечером" на федеральном телевидении. Сам Садальский в ответ заявил, что проблемы у коллеги от отсутствия профессионализма.

Меньшова, продолжил артист, ничего особенного из себя как актриса не представляет. Да и на Первый канал ее никто не приглашал.

"Эту станцию они проехали", – высказался Садальский.

Многие медиа выразили уверенность, что последним предложением артист намекнул, что Юлия пробилась на ТВ якобы с помощью связей покойного отца, выдающегося режиссера Владимира Меньшова.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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