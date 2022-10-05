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Артист Станислав Садальский ополчился на коллегу Юлию Меньшову, заявив, что актриса из нее вышла совершенно никакая. Видимо, конфликт, который начался с обмена мнениями, получил продолжение.
Юлия ранее заявляла, что Стас ей будто бы мешал вести телепередачу "Сегодня вечером" на федеральном телевидении. Сам Садальский в ответ заявил, что проблемы у коллеги от отсутствия профессионализма.
Меньшова, продолжил артист, ничего особенного из себя как актриса не представляет. Да и на Первый канал ее никто не приглашал.
"Эту станцию они проехали", – высказался Садальский.
Многие медиа выразили уверенность, что последним предложением артист намекнул, что Юлия пробилась на ТВ якобы с помощью связей покойного отца, выдающегося режиссера Владимира Меньшова.
Правда, на этот раз обвинить в своем развале Россию не получится