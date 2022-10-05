Обмен репликами продолжается

Артист Станислав Садальский ополчился на коллегу Юлию Меньшову, заявив, что актриса из нее вышла совершенно никакая. Видимо, конфликт, который начался с обмена мнениями, получил продолжение.

Юлия ранее заявляла, что Стас ей будто бы мешал вести телепередачу "Сегодня вечером" на федеральном телевидении. Сам Садальский в ответ заявил, что проблемы у коллеги от отсутствия профессионализма.

Меньшова, продолжил артист, ничего особенного из себя как актриса не представляет. Да и на Первый канал ее никто не приглашал.

"Эту станцию они проехали", – высказался Садальский.

Многие медиа выразили уверенность, что последним предложением артист намекнул, что Юлия пробилась на ТВ якобы с помощью связей покойного отца, выдающегося режиссера Владимира Меньшова.