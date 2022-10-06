"Совсем плох": состояние Корчевникова вызвало оторопь у народа

"Совсем плох": состояние Корчевникова вызвало оторопь у народа
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
У телеведущего заподозрили проблемы с психикой

В последнее время телеведущий Борис Корчевников поражает публику своими изменениями в эмоциональном состоянии. Гендиректор "Спаса" может ни с чего начать осыпать людей проклятиями, требовать их мучительной смерти и жесткой расправы, а потом резко расплакаться перед публикой. Люди не до конца понимают, что происходит со знаменитостью: он слишком сильно переживает за происходящее в стране, что не может сдерживаться, либо с ним происходит что-то неладное. Ответ дал ведущий Отар Кушанашвили. 

В своем Telegram он отметил, что ранее не критиковал поведение коллеги, поскольку испытывает к нему искреннюю любовь, их многое связывает. Однако сейчас он не может молчать, учитывая последнюю выходку Корчевникова. Журналист полагает, что ведущий совсем "сошел с ума". 

"Совсем плох Боря Корчевников, совсем плох. А ведь не лох. Совсем. Уже не Боря, а мем", – указал он.

Ранее гендиректор "Спаса" разрыдался в эфире, когда говорил о защитниках Донбасса. Он призвал "уничтожать и сжигать" тех, кто уклоняется от мобилизации. 

Заявление Корчевникова высмеяла Ксения Собчак. Она посоветовала ведущему не плакать в окружении икон, а взять с собой Дмитрия Певцова в дорогом костюме и отправиться с ним на фронт сражаться. Сам телеведущий утверждает, что он находится в Москве и отдает свой долг "там, где поставлен". 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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