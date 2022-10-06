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Информационное пространство взорвали тревожные новости о знаменитом советском и российском тренере по фигурному катанию Татьяне Тарасовой. Журналистам удалось выяснить, что любимицу публики экстренно госпитализировали.
Именно поэтому звезда пропустила съемки популярного развлекательного шоу "Ледниковый период". Что конкретно послужило причиной госпитализации, пока неизвестно.
Отмечается, что врачи всерьез обеспокоены состоянием 75-летней знаменитости. Сейчас заслуженный тренер Советского Союза находится в больнице. Подробные детали о состоянии Тарасовой пока выяснить не удалось.
Напомним, недавно тренер серьезно разнервничалась из-за перепалки между Алексеем Ягудиным и Евгением Плющенко. Тарасова осудила, что фигуристы в скандальной форме меряются своими достижениями и отметила, что их карьеры давно закончились.
Правда, на этот раз обвинить в своем развале Россию не получится