Звезды не стало на 78-м году жизни

Очередная трагедия произошла в культурной сфере. Накануне стало известно о смерти любимца советского и российского зрителя. Этот мир покинул заслуженный артист России Леонид Шумский.



Эстрадный певец, талантливый актер запомнился своим поклонникам блестящей игрой в легендарной советской военной киноленте "Отряд особого назначения". Там он сыграл роль Виктора Грачева.

Шумский с раннего детства демонстрировал одаренность. Будущий артист много занимался спортом и занимал призовые места в соревнованиях. В 1970-е был участником армейского ансамбля, в составе которого проявил расположенность к музыке и театральному искусству.

Покойный всегда демонстрировал высокий уровень патриотизма – с концертной программой Шумский в самые тяжелые годы бывал в Приднестровье и Чечне. Смерть знаменитости стала большим ударом для его поклонников, коллег и близких. Причины кончины любимца публики пока не называются.