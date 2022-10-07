Звезда "Уральских пельменей" показала пышную грудь в эротичной сорочке

Звезда "Уральских пельменей" показала пышную грудь в эротичной сорочке
Юлия Михалкова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Девушка поделилась постельным кадром

Знаменитая артистка Юлия Михалкова начала свой путь на олимп славы в популярном юмористическом шоу "Уральские пельмени". Звезда давно покинула коллектив, однако остается под бдительным вниманием публики и прессы. Ажиотаж вокруг красотки во многом создают откровенные кадры, которыми она постоянно делится с фанатами.

На этот раз знаменитость решила выложить на всеобщее обозрение фотографию из постели. Для новой съемки Михалкова надела изящную черную сорочку, которая выгодно подчеркнула красоту ее женственного тела. Акцент фотокомпозиции сделан на роскошном бюсте Юлии. Выставленная напоказ ложбинка греха знаменитости заставила вздрогнуть мужскую часть ее армии поклонников.

Действительно, кадр получился очень нежным. Красотка присела на роскошную постель, убранную белоснежным бельем. Михалкова томно смотрит в сторону – ее рот приоткрыт, что обнажает белоснежный ряд зубов.

Фото: соцсети

Восторженные поклонники теледивы засыпали Юлию комплиментами. Люди восхищаются внешним видом красавицы, которая много времени проводит в спортивных залов, так как понимает, что отличная фигура – ее визитная карточка.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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