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Сегодня мало кого удивляет откровенный контент, которому все больше внимания уделяют знаменитости разного уровня и возраста. На этот раз бурные обсуждения в социальных сетях вызвала фотография Любови Толкалиной, которая решила сняться прямо в ванне.
Стоит отметить, что артистка славится своей смелостью и склонностью к эпатажным фотоснимкам. Однако пикантный кадр из ванны удивил даже привыкших к выходкам знаменитости поклонников. Артистка позирует в пенной воде, украшенной бутонами цветов.
Для того чтобы снимок не получился излишне горячим, Любовь закрыла соски цветками. Впрочем, даже это не помогло снизить накал страстей. Откровенная фотография произвела фурор в социальных сетях.
При этом поклонники знаменитости поделились на два лагеря. Некоторые считают, что в 44 года стоит вести себя более сдержанно. Впрочем, большинство фанатов восхитились цветущим внешним видом Толкалиной и порадовались тому, что их смелый кумир всегда готов порадовать публику горячим контентом.
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