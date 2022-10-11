Всего 41 год: от болезни умер знаменитый актер

Всего 41 год: от болезни умер знаменитый актер
Фото: www.pixabay.com
Артист долго боролся за жизнь, но проиграл

Страшная трагедия произошла в российском кинематографе. Несколько дней назад оборвался земной путь знаменитого актера театра и кино Василия Минаева. Любимец публики не дожил даже до своего 42-летия.

Известно, что актер отправился на тот свет после продолжительной борьбы с тяжелым недугом. Василий всеми силами цеплялся за жизнь, однако коварная болезнь победила. В возрасте 41 года артист умер. Его уход стал большим ударом для многочисленных поклонников, коллег и родных знаменитости.

Минаев блистал на подмостках знаменитого Дзержинского театра драмы. Также артист имел несколько успешных работ в кинематографе. Больше всего российскому зрителю он запомнился по работе в телесериале "Московская борзая".

Несмотря на успех на киноэкране, основную часть профессиональной жизни покойный отдавал любимому культурному учреждению. Там он играл в таких постановках, как "Жестокие игры", "Гроза", "Женитьба" и других. О печальном событии рассказали представители театра в социальных сетях.

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник
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