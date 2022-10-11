Певица распевалась с Родиной

Знаменитая российская певица, звезда 1990-х Наталья Ветлицкая была настоящим кумиром российских слушателей. Однако времена меняются, и любимцы публики зачастую оказываются весьма антироссийски настроенными. С подобного рода обвинениями выступили в адрес Ветлицкой.



Так, в информационном пространстве появились данные о том, что Генеральную прокуратуру нашей страны попросили проверить госпожу Ветлицкую на предмет дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. Соответствующий запрос поступил от главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина.

Истец заявляет, что певица позволяет себе русофобские выходки, грубо критикует действия российских властей, а также распространяет недостоверные сведения о деятельности нашей армии. Теперь Ветлицкую требуют признать иностранным агентом.

Сама певица пока никак не отреагировала на такие весьма печальные для нее новости. Артистка покинула Российскую Федерацию еще в 2012-м году и припеваючи живет на территории Испании.