Анджела Лэнсбери скончалась на 97 году жизни

Сегодня, 11 октября, стало известно о смерти знаменитой американской актрисы Анджелы Лэнсбери. Несколько лет назад большинство российских зрителей с упоением смотрели захватывающий телесериал "Она написала убийство", где покойная играла главную роль.

Смерть настигла любимицу публики в возрасте 96 лет. Перипетии в жизни ее героиниотважной Джессики Флетчер несколько лет находились под пристальным вниманием завороженных зрителей.

Также покойная снималась в таких известных кинолентах, как "Смерть на Ниле" и "Моя ужасная няня". Популярную американскую артистку три раза выдвигали на самую престижную в сфере кинематографа премию "Оскар", 18 раз номинировали на премию "Эмми", шесть раз отошедшая в иной мир звезда становилась лауреатом "Золотого глобуса" и пять раз театральной премии "Тони".