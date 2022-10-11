Умерла звезда сериала "Она написала убийство"

Умерла звезда сериала "Она написала убийство"
Кадр: youtube.com
Анджела Лэнсбери скончалась на 97 году жизни

Сегодня, 11 октября, стало известно о смерти знаменитой американской актрисы Анджелы Лэнсбери. Несколько лет назад большинство российских зрителей с упоением смотрели захватывающий телесериал "Она написала убийство", где покойная играла главную роль.

Смерть настигла любимицу публики в возрасте 96 лет. Перипетии в жизни ее героиниотважной Джессики Флетчер несколько лет находились под пристальным вниманием завороженных зрителей.

Также покойная снималась в таких известных кинолентах, как "Смерть на Ниле" и "Моя ужасная няня". Популярную американскую артистку три раза выдвигали на самую престижную в сфере кинематографа премию "Оскар", 18 раз номинировали на премию "Эмми", шесть раз отошедшая в иной мир звезда становилась лауреатом "Золотого глобуса" и пять раз театральной премии "Тони".

Источник: Then New York Times ✓ Надежный источник
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