В деле о взрывах на Крымском мосту "засветилась" квартира покойной Фриске

В деле о взрывах на Крымском мосту "засветилась" квартира покойной Фриске
Жанна Фриске. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
В расследовании произошел неожиданный поворот

Недавно правоохранители поделились с общественностью деталями расследования нашумевшего дела о вопиющей провокации со взрывом на Крымском мосту. Журналисты решили лично поучаствовать в разборе череды хитросплетений и внезапно наткнулись на квартиру знаменитой российской певицы Жанны Фриске.

Небольшое собственное расследование провели сотрудники "Московского комсомольца". Как известно, в цепочке транспортировки груза, где была спрятана взрывчатка, фигурировала столичная компания ООО "Лидер". Корреспонденты решили проверить адрес регистрации конторы.

Однако, судя по всему, такой компании по указанному адресу (Шмитовский проезд, дом 16) никогда не было. В этом доме располагается кредитная организация, салон красоты, ателье, стоматология и другие компании. Работающие в здании люди никогда не слышали о конторе с названием "Лидер".

Добросовестная журналистка также обошла соседние подъезды и внезапно узнала, что в одном из них располагается квартира покойной Жанны Фриске. Такой неожиданный поворот весьма удивил работницу столичного издания. Впрочем, случившееся, вероятно, является простым совпадением, однако очень любопытным.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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