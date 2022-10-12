Актрисе есть, чем похвастаться

Многие жители нашей страны помнят нежную героиню известной российской артистки Елены Захаровой в нашумевшем сериале "Кадетство". Время не стоит на месте – недавно любимица публики отпраздновала 46-летие. Однако солидный возраст не мешает актрисе выглядеть на все 100%.



Знаменитость решила похвастаться стройными ногами и подтянутым животом – Захарова выложила на всеобщее обозрение пикантную фотографию.

Сейчас звездная артистка проводит время в Турции, Елена участвует в съемках новой киноленты. Захарова призналась, что обожает свою профессию, которая позволяет в рабочее время путешествовать по теплым краям.

Дабы поделиться с поклонниками частичкой знойного курорта, артистка разместила в социальных сетях откровенную летнюю фотографию. На свежем кадре Захарова позирует в розовом мини-бикини на фоне теплых волн.

Артистка эффектно выставила стройное бедро – звездные ноги кажутся бесконечными. Поклонников восхитил внешний вид знаменитости, давно разменявшей пятый десяток. Судя по всему, Елена много времени проводит в спортивных залах и всегда держит себя в тонусе.