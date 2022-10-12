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Многие жители нашей страны помнят нежную героиню известной российской артистки Елены Захаровой в нашумевшем сериале "Кадетство". Время не стоит на месте – недавно любимица публики отпраздновала 46-летие. Однако солидный возраст не мешает актрисе выглядеть на все 100%.
Знаменитость решила похвастаться стройными ногами и подтянутым животом – Захарова выложила на всеобщее обозрение пикантную фотографию.
Сейчас звездная артистка проводит время в Турции, Елена участвует в съемках новой киноленты. Захарова призналась, что обожает свою профессию, которая позволяет в рабочее время путешествовать по теплым краям.
Дабы поделиться с поклонниками частичкой знойного курорта, артистка разместила в социальных сетях откровенную летнюю фотографию. На свежем кадре Захарова позирует в розовом мини-бикини на фоне теплых волн.
Артистка эффектно выставила стройное бедро – звездные ноги кажутся бесконечными. Поклонников восхитил внешний вид знаменитости, давно разменявшей пятый десяток. Судя по всему, Елена много времени проводит в спортивных залах и всегда держит себя в тонусе.
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