Страсти в театре не утихают

Российская актриса Людмила Поргина не намерена опускать руки из-за своих непростых и до крайности напряженных отношений с директором театра "Ленком" Марком Варшавером. Возмущенная знаменитость не понимает, почему ей в очередном театральном сезоне отвели роль в массовке – так просто она не собирается оставлять столь вопиющий случай.

Поргина собирается выразить претензии и по трудовому договору, и по правам на ведущие роли в театре. Потрепанные нервы дали о себе знать – теперь вдове Николая Караченцова приходится пить лекарства и ходить на медицинские процедуры. Как только придется в себя, сразу пойдет в бой.

"Станет легче дышать, перестанет кружиться голова, и я, конечно, начну думать, что делать", – высказалась звезда

Пока что у Поргиной одна цель: "выжить" ради семьи, которую она бесконечно любит. Ну а потом – все остальное.