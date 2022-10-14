Бегать наследник известного артиста не собирается

Сын известного российского исполнителя Игорь Тальков получил повестку по мобилизации: ему необходимо прийти в военный комиссариат по месту жительства и отправиться на фронт. Сам Тальков-младший заявил, что нигде ни от кого бегать не намерен, однако создан не для военного дела – природа распорядилась, чтобы он писал музыку.

Крестная младшего сына героя торжества, певица Азиза, заявила, что Игорь – человек принципиальный и совестливый. Да и Родину любит, поэтому бегать не собирается. Как-то прихватил гитару и отправился в Донбасс петь для людей.

Азиза не считает, однако, что отцу ее крестника нужно отправляться в зону боевых действий – пусть ему дадут работу по "предназначению". А что касается военкомата, то Игорь туда обязательно отправится. Да и вообще, считает певица, Тальков-младший – человек бесстрашный, которого и пулей не напугать.

"Он несет свою миссию, данную Господом. И выполняет с честью и с достоинством. Так, как его воспитала семья со страной", – высказалась звезда.

Ранее мы писали о новых деталях в смерти Игоря Талькова, с момента которой прошло уже 32 года.