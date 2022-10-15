Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Жителей России всего мира потрясли страшные новости. Накануне скончался знаменитый шотландский артист Робби Колтрейн – каждый знает его по блистательной роли Хагрида в серии кинолент о волшебнике Гарри Поттере. Жизненный путь любимца публики оборвался в 72 года.
К сожалению, сложилось так, что последние годы жизни артиста были очень тяжелыми. Шотландца мучили страшные боли в суставах. Из-за тяжелого состояния здоровья несколько лет назад Колтрейн был вынужден пересесть кресло-каталку. Боли были настолько сильными, что мужчина уже не мог передвигаться без посторонней помощи.
По мнению ряда опытных врачей, такие проблемы со здоровьем были спровоцированы серьезным количеством лишних килограммов. В последние годы артист пытался справиться с ожирением, однако это ему не удалось. Коллеги, родные и многомиллионная армия фанатов добряка-Хагрида с большой болью переживают страшную новость о смерти любимого артиста.
Когда спичрайтеров нет, приходится щеголять и такими метафорами