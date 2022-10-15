Страшные боли и инвалидное кресло: как умирал Хагрид из Гарри Поттера

Страшные боли и инвалидное кресло: как умирал Хагрид из Гарри Поттера
Кадр: www.youtube.com
Артиста не стало на 73-м году жизни

Жителей России всего мира потрясли страшные новости. Накануне скончался знаменитый шотландский артист Робби Колтрейн – каждый знает его по блистательной роли Хагрида в серии кинолент о волшебнике Гарри Поттере. Жизненный путь любимца публики оборвался в 72 года.

К сожалению, сложилось так, что последние годы жизни артиста были очень тяжелыми. Шотландца мучили страшные боли в суставах. Из-за тяжелого состояния здоровья несколько лет назад Колтрейн был вынужден пересесть кресло-каталку. Боли были настолько сильными, что мужчина уже не мог передвигаться без посторонней помощи.

По мнению ряда опытных врачей, такие проблемы со здоровьем были спровоцированы серьезным количеством лишних килограммов. В последние годы артист пытался справиться с ожирением, однако это ему не удалось. Коллеги, родные и многомиллионная армия фанатов добряка-Хагрида с большой болью переживают страшную новость о смерти любимого артиста.

Источник: The Hollywood Reporter ✓ Надежный источник
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