Звезде было 85 лет

Печальные новости пришли из Кургана. Там скончалась знаменитая советская актриса Ирина Голубченко. Любимица публики была обнаружена мертвой – несколько недель назад она ушла из дома и не вернулась.



Большую часть профессиональной жизни знаменитость посвятила театральным подмосткам Курганского театра драмы. Артистка покинула родное жилище вечером 23 сентября и ушла в неизвестном направлении. Спустя три дня к поискам пенсионерки подключились специализированные службы.

К сожалению, недели поисков закончились трагическим событием – было обнаружено тело знаменитости. Известно, что пожилая артистка страдала провалами в памяти.

Голубченко запомнилась театральным зрителям блистательной игрой в таких постановках, как "Банкрот", "Чайка", "Пока она умирала", и других. Родные, коллеги и поклонники творчества покойной с болью переживают тяжелую утрату.