Бешеные украинские активисты сорвали концерты Ани Лорак в Европе

Бешеные украинские активисты сорвали концерты Ани Лорак в Европе
Ани Лорак. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Критика СВО не помогла

Ани Лорак после начала СВО отказалась от российской сцены, свернув в стране свою музыкальную деятельность. Перебивается, как и многие, корпоративами. Летом выступила на одной свадьбе в Армении.

В ноябре Каролина планировала выступить в Чехии и паре немецких городов. Однако после анонса на сайте исполнительницы произошел скандал. Украинские медиа разразились потоком брани в адрес певицы, заявив, что та "спонсирует армию России", а вспомнить о своем происхождении решила, чтобы добиться концертов в Европе.

Активисты из Украины умудрились добиться срыва концертного тура певицы. А украинский Минкульт пригрозил, что лишит Лорак всех званий.

Теперь прокатчик утверждает, что причиной отмены концертов Ани Лорак в Европе стала "нестабильная геополитическая ситуация". 

Источник: Комсомольская Правда ✓ Надежный источник
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