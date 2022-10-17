Критика СВО не помогла

Ани Лорак после начала СВО отказалась от российской сцены, свернув в стране свою музыкальную деятельность. Перебивается, как и многие, корпоративами. Летом выступила на одной свадьбе в Армении.

В ноябре Каролина планировала выступить в Чехии и паре немецких городов. Однако после анонса на сайте исполнительницы произошел скандал. Украинские медиа разразились потоком брани в адрес певицы, заявив, что та "спонсирует армию России", а вспомнить о своем происхождении решила, чтобы добиться концертов в Европе.

Активисты из Украины умудрились добиться срыва концертного тура певицы. А украинский Минкульт пригрозил, что лишит Лорак всех званий.

Теперь прокатчик утверждает, что причиной отмены концертов Ани Лорак в Европе стала "нестабильная геополитическая ситуация".