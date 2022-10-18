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Уже мало кого удивляет тот факт, что в последнее время российские звезды предпочитают привлекать к себе внимание за счет откровенного контента. Чаще всего в социальных сетях обсуждают горячие фотографии знаменитостей, а не их творческие достижения. На этот раз темой для бурного комментирования стала свежая фотография именитой юмористки Екатерины Варнавы.
Как известно, любимица публики переживает не самые простые времена. Недавно она прекратила отношения с известным режиссером театра и кино Александром Молочниковым. После этого звезда резко похудела, однако не потеряла женскую привлекательность и очарование.
Именно это Екатерина продемонстрировала широкой публике на свежей фотографии. Красотка позирует в откровенном платье на бретельках с экстремально глубоким декольте. Пикантность фотографии добавил амулет в виде красного перчика, который покоится ровно между двумя пышными звездными прелестями.
Разумеется, такой контент получил широкий отклик в социальных сетях. Мужская часть поклонников Екатерины пришла в восторг от ее соблазнительного образа и засыпала Варнаву комплиментами.
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