Артистка продемонстрировала аппетитный бюст

Уже мало кого удивляет тот факт, что в последнее время российские звезды предпочитают привлекать к себе внимание за счет откровенного контента. Чаще всего в социальных сетях обсуждают горячие фотографии знаменитостей, а не их творческие достижения. На этот раз темой для бурного комментирования стала свежая фотография именитой юмористки Екатерины Варнавы.



Как известно, любимица публики переживает не самые простые времена. Недавно она прекратила отношения с известным режиссером театра и кино Александром Молочниковым. После этого звезда резко похудела, однако не потеряла женскую привлекательность и очарование.

Именно это Екатерина продемонстрировала широкой публике на свежей фотографии. Красотка позирует в откровенном платье на бретельках с экстремально глубоким декольте. Пикантность фотографии добавил амулет в виде красного перчика, который покоится ровно между двумя пышными звездными прелестями.

Разумеется, такой контент получил широкий отклик в социальных сетях. Мужская часть поклонников Екатерины пришла в восторг от ее соблазнительного образа и засыпала Варнаву комплиментами.