Звезда "Клона" показала крепкое тело в крошечных трусах

Звезда "Клона" показала крепкое тело в крошечных трусах
Джованна Антонелли. Фото: Cristiane Mota via www.imago-ima/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Такую Жади поклонники еще не видели

Латиноамериканский телесериал "Клон" несколько лет находился в топе у российских зрителей. Для многих история Жади стала очень близкой. Однако годы идут – актрисе, сыгравшей главную героиню, исполнилось уже 46 лет. Впрочем, Джованна Антонелли не теряет привлекательность фигуры, что доказала свежей фотографией.

Красотка решила поделиться с публикой откровенным кадром с жаркого курорта. Знаменитая артистка позирует в экстремально откровенном мини-бикини. Трусы от купальника больше похожи на крошечный клочок ткани.

Разумеется, такое скромное (по количеству затраченного на костюм материала) одеяние оставило открытой большую часть звездного тела. Сокровенные изгибы бедер Джованны стали достоянием общественности.

Фото: соцсети

Впрочем, судя по всему, латиноамериканская красотка только рада от повышенного внимания к ее персоне. Действительно, 46-летней звезде наверняка приходится затрачивать огромные усилия для того, чтобы оставаться в такой роскошной форме, и одобрение публики – немаловажный мотиватор.

Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
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