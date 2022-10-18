Такую Жади поклонники еще не видели

Латиноамериканский телесериал "Клон" несколько лет находился в топе у российских зрителей. Для многих история Жади стала очень близкой. Однако годы идут – актрисе, сыгравшей главную героиню, исполнилось уже 46 лет. Впрочем, Джованна Антонелли не теряет привлекательность фигуры, что доказала свежей фотографией.



Красотка решила поделиться с публикой откровенным кадром с жаркого курорта. Знаменитая артистка позирует в экстремально откровенном мини-бикини. Трусы от купальника больше похожи на крошечный клочок ткани.

Разумеется, такое скромное (по количеству затраченного на костюм материала) одеяние оставило открытой большую часть звездного тела. Сокровенные изгибы бедер Джованны стали достоянием общественности.

Впрочем, судя по всему, латиноамериканская красотка только рада от повышенного внимания к ее персоне. Действительно, 46-летней звезде наверняка приходится затрачивать огромные усилия для того, чтобы оставаться в такой роскошной форме, и одобрение публики – немаловажный мотиватор.