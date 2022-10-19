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Кристина Орбакайте тяжело переживает семейную трагедию. Три недели назад скончался ее крестный и по совместительству близкий друг, который, считай, вырастил знаменитость – Борис Моисеев. Артистка тяжело справляется с утратой. Однако, несмотря на близкие отношения, прийти на кладбище и почтить память звезды она смогла только спустя почти месяц после трагедии.
В своих соцсетях она опубликовала видео с кладбища, на котором похоронен Моисеев. Орбакайте пришла в черном кожанном пальто, держа в руках белые розы. Она разрыдалась при виде усыпанного цветами захоронения и положила к фотографии артиста свой букет.
"Навестила Бореньку", – написала певица.
Еще за несколько лет до смерти Моисеев рассказывал, что постоянно созванивается со своей названной дочерью – она всегда была ему как родная. Он часто брал Кристину с собой в отпуск и показывал ей мир, когда у Пугачевой не хватало времени. Теплые отношения знаменитости сохранили до последнего.
Присутствовать на похоронах своего близкого друга Алла Пугачева тоже не смогла. Она, по слухам, помогла в организации церемонии, а после уехала из России. В соцсетях она написала, что прощается с Моисеевым "в своем сердце".
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