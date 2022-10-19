Звезду "Фантастических тварей" могут упечь в тюрьму на 26 лет

Звезду "Фантастических тварей" могут упечь в тюрьму на 26 лет
Фото: www.unsplash.com
Артист оказался далеко не законопослушным гражданином

Знаменитый американский артист Эзре Миллер попал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов. Оказалось, что любимец публики, который хорошо известен российскому зрителю по ролям в кинолентах "Фантастические твари" и "Флэш", подозревается в совершении преступления.

Известно, что речь идет о краже со взломом. В зарубежной прессе пишут, что нападение на частный дом произошло весной этого года в штате Вермонт. Любопытно, что в итоге артист вынес из взломанного дома всего три бутылки с алкогольными напитками.

При этом артист утверждает, что не готов признать свою вину. В случае, если судьи сочтут Миллера виновным в совершении преступления, ему грозит тюремное заключение до 26 лет, а также штрафные санкции в размере 2 тысяч долларов.

К слову, недавно знаменитость угодила в скандал на Гавайях. Сообщалось, что артист непристойно вел себя в одном из баров, его забрали сотрудники правоохранительных органов, однако позже выпустили под залог.

Источник: Deadline ✓ Надежный источник
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