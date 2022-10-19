Умер знаменитый советский актер и режиссер

Умер знаменитый советский актер и режиссер
Фото: www.pixabay.com
Не стало старшего брата Тиграна Кеосаяна

Информационное пространство поразила печальная новость. Стало известно о смерти знаменитого советского и российского артиста, сценариста, режиссера и продюсера Давида Кеосаяна. Покойный приходился старшим братом известному телеведущему Тиграну Кеосаяну.

О трагическом происшествии в звездном семействе сообщила супруга Тиграна известная журналистка Маргарита Симоньян. Печальными новостями она поделилась в социальных сетях.

Что послужило причиной смерти выдающегося культурного деятеля, пока не сообщается. Главред RT подчеркнула, что уход режиссера стал огромным ударом для нее лично и для всего звездного семейства. Также о смерти Кеосаяна оскорбят его многочисленные коллеги, поклонники и родные.

Кеосаян подарил российскому зрителю такие выдающиеся картины, как "Марш Турецкого", "Бедная Саша" и многие другие.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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