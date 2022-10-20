Уголовное дело пока не заведено, пишут СМИ

Известная российская театральная актриса Анна Большова попала в ДТП в Калужской области. Звезда сбила насмерть пешехода, о чем стало известно сегодня, 20 октября.

Как отмечает источник, инцидент произошел несколькими днями ранее. В ГИБДД утверждают, что водитель сбила пешехода при повороте налево.

По предварительным данным, Большова не заметила переходящую по дороге женщину, на которую наткнулась в темноте. Сама вызвала бригаду скорой помощи, однако та скончалась еще до появления медиков, передает "Радио 1".

Позднее стало известно, что погибшей оказалась 31-летняя россиянка, которая переходила дорогу в нетрезвом состоянии. Сами местные регулярно жалуются на плохую освещенность рокового участка дороги, где и произошло смертельное ДТП.

Полиция проверяет состояние авто актрисы, уголовное дело еще не заведено.

В ночь на 20 октября произошло крупное ДТП под Новосибирском: из-за столкновения грузовиков погибли два человека. Одного водителя заблокировало в кабине, он дожидался появления спасателей, которые извлекли пострадавшего из фуры, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".