Скинувшая штаны и белье Загитова удивила публику смелым кадром

Скинувшая штаны и белье Загитова удивила публику смелым кадром
Алина Загитова. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фигуристку редко увидишь в столь пикантном виде

Титулованная фигуристка Алина Загитова продолжает оставаться под пристальным вниманием прессы и поклонников. Спортсменка ведет популярный развлекательный телепроект "Ледниковый период". Некоторые зрители считают, что роль ведущей не очень подходит фигуристке – кому-то Алина кажется слишком скованной. Впрочем, свежий кадр с Загитовой показал, какой откровенной может быть красотка.

Знаменитость снялась в домашней обстановке. Для фотообраза девушка выбрала весьма необычный наряд. Танцовщица на льду сбросила белье, однако надела капроновые колготки и батильоны на высоком каблуке. Обнаженное тело любимица публики прикрыла свободным пиджаком.

Фото: соцсети

Внимательные поклонники без труда разглядели, что под этой накидкой на Алине ничего нет. Разумеется, такой пикантный образ пришелся по вкусу публике. Особенно разнервничалась мужская часть подписчиков спортсменки. Красотку засыпали комплиментами. Действительно, девушка выглядит великолепно – стройное, спортивное тело заставляет мужчин восхищаться, а женщин завидовать.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Сухой закон" и комендантский час: что подразумевает военное положение

Кремль принял вынужденное решение

Бандеровское подполье: как наследники нацистов создают диверсионные группы в России

С важным заявлением на этот счет выступил российский лидер

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей