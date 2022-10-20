Фигуристку редко увидишь в столь пикантном виде

Титулованная фигуристка Алина Загитова продолжает оставаться под пристальным вниманием прессы и поклонников. Спортсменка ведет популярный развлекательный телепроект "Ледниковый период". Некоторые зрители считают, что роль ведущей не очень подходит фигуристке – кому-то Алина кажется слишком скованной. Впрочем, свежий кадр с Загитовой показал, какой откровенной может быть красотка.



Знаменитость снялась в домашней обстановке. Для фотообраза девушка выбрала весьма необычный наряд. Танцовщица на льду сбросила белье, однако надела капроновые колготки и батильоны на высоком каблуке. Обнаженное тело любимица публики прикрыла свободным пиджаком.

Внимательные поклонники без труда разглядели, что под этой накидкой на Алине ничего нет. Разумеется, такой пикантный образ пришелся по вкусу публике. Особенно разнервничалась мужская часть подписчиков спортсменки. Красотку засыпали комплиментами. Действительно, девушка выглядит великолепно – стройное, спортивное тело заставляет мужчин восхищаться, а женщин завидовать.