Юморист прочно обосновался в Израиле

После старта специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса ряд российских знаменитостей приняли решение покинуть родное государство и попытать счастье на чужбине. Среди таких деятелей оказался знаменитый юморист Семен Слепаков. Любопытно, что сегодня, 20 октября, стало известно о своеобразном мщении комедианту.



Стоит отметить, что российское общество и власти с большой теплотой относились к артисту. В родном Пятигорске в его честь даже установили бронзовую табличку на Аллее местных знаменитостей в Парке Победы. После отъезда любимца публики некто решил расквитаться с ним.

Так, мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил, что некие злоумышленники с корнем вырвали памятную табличку с отпечатком руки Слепакова. Инцидент произошел в ночь на четверг. Какие конкретно цели преследовали хулиганы, неизвестно. В случившемся разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Отметим, в этом месяце Семен честно признался, что больше не вернется в Российскую Федерацию. Более того, артист сумел перевезти в столицу Израиля все свое семейство.