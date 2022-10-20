Вырвали с корнем: ненавистники жестоко отомстили сбежавшему Слепакову

Вырвали с корнем: ненавистники жестоко отомстили сбежавшему Слепакову
Семен Слепаков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Юморист прочно обосновался в Израиле

После старта специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса ряд российских знаменитостей приняли решение покинуть родное государство и попытать счастье на чужбине. Среди таких деятелей оказался знаменитый юморист Семен Слепаков. Любопытно, что сегодня, 20 октября, стало известно о своеобразном мщении комедианту.

Стоит отметить, что российское общество и власти с большой теплотой относились к артисту. В родном Пятигорске в его честь даже установили бронзовую табличку на Аллее местных знаменитостей в Парке Победы. После отъезда любимца публики некто решил расквитаться с ним.

Так, мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил, что некие злоумышленники с корнем вырвали памятную табличку с отпечатком руки Слепакова. Инцидент произошел в ночь на четверг. Какие конкретно цели преследовали хулиганы, неизвестно. В случившемся разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Отметим, в этом месяце Семен честно признался, что больше не вернется в Российскую Федерацию. Более того, артист сумел перевезти в столицу Израиля все свое семейство.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

Известная русофобскими заявлениями Лиз Трасс подала в отставку

Британка занимала пост премьер-министра всего полтора месяца

"1332 чертовых боеголовки": Трамп назвал США весомую причину дружить с Россией

Экс-президент считает, что команда преемников завернула не туда

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей