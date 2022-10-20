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После старта специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса ряд российских знаменитостей приняли решение покинуть родное государство и попытать счастье на чужбине. Среди таких деятелей оказался знаменитый юморист Семен Слепаков. Любопытно, что сегодня, 20 октября, стало известно о своеобразном мщении комедианту.
Стоит отметить, что российское общество и власти с большой теплотой относились к артисту. В родном Пятигорске в его честь даже установили бронзовую табличку на Аллее местных знаменитостей в Парке Победы. После отъезда любимца публики некто решил расквитаться с ним.
Так, мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил, что некие злоумышленники с корнем вырвали памятную табличку с отпечатком руки Слепакова. Инцидент произошел в ночь на четверг. Какие конкретно цели преследовали хулиганы, неизвестно. В случившемся разбираются сотрудники правоохранительных органов.
Отметим, в этом месяце Семен честно признался, что больше не вернется в Российскую Федерацию. Более того, артист сумел перевезти в столицу Израиля все свое семейство.
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