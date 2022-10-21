Объемная грудь молодой жены Цекало выпала из тесного платья

Объемная грудь молодой жены Цекало выпала из тесного платья
Александр Цекало. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Russian Look/www.globallookpress.com
Мужчины от души завидуют артисту

Известный российский шоумен Александр Цекало несколько лет назад связал себя брачными узами с моделью-красоткой Дариной Эрвин. Несмотря на внушительную разницу в возрасте, пара выглядит вполне гармонично – по Александру видно, как сильно он влюблен в молодую супругу. Действительно, девушке есть, чем похвастаться. Новый пикантный кадр красотки вызвал бурные обсуждения в Сети.

Обладательница роскошного бюста любит подчеркивать красоту своего тела. На этот раз девушка выбрала платье, ткань которого явно не рассчитана на то, чтобы скрыть грудь внушительного размера. В итоге часть бюста вывалилась из наряда на всеобщее обозрение.

Фото: соцсети

Однако очевидно, что Дарина на это и рассчитывала. Девушка – большая любительница будоражить публику пикантным контентом. При этом преданные поклонники творчества ее мужа, а также красоты самой модели поддерживают Эрвин в ее стремлении демонстрировать стройное тело публике.

Под постом с ярким кадром комментаторы наперебой делятся эмоциями от увиденного. Пышные формы, подтянутое тело и стройные ноги Дарины привели в восторг интернет-пользователей.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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