"Шикарное тело": Летучая похвасталась сочными формами в бикини

"Шикарное тело": Летучая похвасталась сочными формами в бикини
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда привела поклонников в восторг

Известная телеведущая Елена Летучая решила улететь на отдых в Дубаи. Знаменитость поделилась с поклонниками фотографиями из отпуска в соцсетях.

Летучая написала, что в этот раз ей даже удалось искупаться в открытом море – обычно природной воде она предпочитает бассейн. По ее словам, от этого досуга она в полном восторге. В дополнение звезда прикрепила к публикации снимок в лимонном бикини, показав народу свою фигуру. 

Фото: соцсети

В комментариях некоторые люди заметили, что ведущая немного поправилась, но от этого ее фигура хуже не стала – многие отметили, что у Елены параметры стали более "сочными", чем были до этого.

"Люблю твое шикарное тело", "Фигурка отпад", "Идеал красоты", – написали поклонники.

Знаменитость в комментариях отметила, что будет на отдыхе до 26 октября, поэтому не исключено, что она и дальше продолжит радовать подписчиков пикантными снимками. 

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