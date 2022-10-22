Звезда привела поклонников в восторг

Известная телеведущая Елена Летучая решила улететь на отдых в Дубаи. Знаменитость поделилась с поклонниками фотографиями из отпуска в соцсетях.

Летучая написала, что в этот раз ей даже удалось искупаться в открытом море – обычно природной воде она предпочитает бассейн. По ее словам, от этого досуга она в полном восторге. В дополнение звезда прикрепила к публикации снимок в лимонном бикини, показав народу свою фигуру.

В комментариях некоторые люди заметили, что ведущая немного поправилась, но от этого ее фигура хуже не стала – многие отметили, что у Елены параметры стали более "сочными", чем были до этого.

"Люблю твое шикарное тело", "Фигурка отпад", "Идеал красоты", – написали поклонники.

Знаменитость в комментариях отметила, что будет на отдыхе до 26 октября, поэтому не исключено, что она и дальше продолжит радовать подписчиков пикантными снимками.