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Певица Анна Сдеокова решила порадовать публику пикантными кадрыми. Звезда опубликовала на своей странице в социальных сетях новое видео, на котором предстала в купальнике, прикрывшись полупрозрачной сетчатой накидкой.
Знаменитость позировала на камеру в разных ракурсах, выставляя на первый план то выдающийся бюст, то упругие ягодицы. В дополнение певица сопроводила публикацию песней, в тексте которой говорится "Я хочу поблагодарить себя за веру в себя, я хочу поблагодарить себя за то, что проделал эту тяжелую работу". Так, видимо, артистка намекнула на то, каким тяжелым трудом ей досталась эта фигура.
Публикация вызвала у аудитории звезды настоящий восторг. За короткое время видео набрало более 500 тыс просмотров.
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