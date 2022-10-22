Артистка поблагодарила себя за свои успехи

Певица Анна Сдеокова решила порадовать публику пикантными кадрыми. Звезда опубликовала на своей странице в социальных сетях новое видео, на котором предстала в купальнике, прикрывшись полупрозрачной сетчатой накидкой.

Знаменитость позировала на камеру в разных ракурсах, выставляя на первый план то выдающийся бюст, то упругие ягодицы. В дополнение певица сопроводила публикацию песней, в тексте которой говорится "Я хочу поблагодарить себя за веру в себя, я хочу поблагодарить себя за то, что проделал эту тяжелую работу". Так, видимо, артистка намекнула на то, каким тяжелым трудом ей досталась эта фигура.

Публикация вызвала у аудитории звезды настоящий восторг. За короткое время видео набрало более 500 тыс просмотров.