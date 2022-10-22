Самбурская выставила напоказ фото топлес: люди в восторге

Самбурская выставила напоказ фото топлес: люди в восторге
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда порадовала поклонников откровенным контентом

Настасья Самбурская решила снова выложить пикантный снимок в свои соцсети. Звезда опубликовала одну из фотосессий, на которой она позировала без бюстгальтера. 

Актриса выложила в сториз кадр, на котором стоит лишь в трусах и прозрачном комбинезоне в сетку. Она прижалась к окну бедрами, прикрыв руками бюст, смотря вниз задумчивым взглядом. Чтобы разбавить свою серьезность на фото Самбурская решила пошутить, про свой внешний вид.

"Девочки! Осень, холодает! Носите колготки!", – написала знаменитость.

Она пообещала, что если ее публикация соберет 5 тыс реакций подписчиков, то в следующий раз она покажет фото, на котором позирует, не прикрываясь руками. 

Народу явно пришлась публикация по вкусу – ее даже в итоге стали тиражировать в Telegram. 

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