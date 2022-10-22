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Настасья Самбурская решила снова выложить пикантный снимок в свои соцсети. Звезда опубликовала одну из фотосессий, на которой она позировала без бюстгальтера.
Актриса выложила в сториз кадр, на котором стоит лишь в трусах и прозрачном комбинезоне в сетку. Она прижалась к окну бедрами, прикрыв руками бюст, смотря вниз задумчивым взглядом. Чтобы разбавить свою серьезность на фото Самбурская решила пошутить, про свой внешний вид.
"Девочки! Осень, холодает! Носите колготки!", – написала знаменитость.
Она пообещала, что если ее публикация соберет 5 тыс реакций подписчиков, то в следующий раз она покажет фото, на котором позирует, не прикрываясь руками.
Народу явно пришлась публикация по вкусу – ее даже в итоге стали тиражировать в Telegram.
Правда, не на официальном уровне
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