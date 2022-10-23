Бандиты унесли с собой солидную пачку денег

Звездная певица, бывшая участница "Блестящих" Ольга Орлова крайне неудачно слетала в Милан. Еще в полете ей было плохо. Сервис в отеле был просто хуже некуда, ну а вдобавок ко всему ее еще и ограбили, и женщина осталась без денег.

Беременная Ольга обо всем рассказала в социальных сетях. Дело было в вечернее время суток – решила пройтись до ресторана пешком. А уже в ресторане, насладившись местной кухней, Ольга открыла сумочку и увидела, что там совершенно нет наличных.

Орлова была крайне расстроена: воры украли у нее солидную пачку денег. Правда, во всем Ольга винит прежде всего себя – за то, что "прозевала и отвлеклась", как говорит сама.

А после приземления в Баку звезду настигли новые неприятности – потерялся багаж с лекарствами и уколами для беременной мамы. Словно сама судьба решила поиздеваться над певицей.